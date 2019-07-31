Любители охоты и природы из Тверской области могут принять участие в фотоконкурсе "Охота - моя страсть"

СЕГОДНЯ 08:51 2019-07-31T08:51:57+03:00

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Фотоконкурс, организованный министерством природных ресурсов и экологии Тверской области, стартует 1 августа.

В нем могут принять участие все любители охоты и красоты природы Верхневолжья. Победителей выберут в трех номинациях: "Животные и птицы в природе", "Лучшая охота" и "Красота природы". Снимки могут быть цветными или черно-белыми в электронном виде в хорошем разрешении (формат — JPEG). Также можно присылать фотоочерки - из любого количества фотографий.

- Фотографии должны быть выполнены на территории Тверской области, с указанием района, где была произведена съемка, - уточняют в пресс-службе минприроды. Работы принимаются до 31 августа 2019 года по адресу: 170042, г. Тверь, ул. Горького, 97 (3 этаж, каб.302) или по электронной почте: ohota.mpr@yandex.ru с пометкой "Фотоконкурс", при желании свои заявки и фотоработы можно передать через службу Госохотнадзора в районах Тверской области.

Снимки необходимо сопроводить информацией об авторе, указав фамилию, имя, отчество и возраст участника; место съемки; контактную информацию (по усмотрению: домашний адрес, телефон, или адрес электронной почты). Подробности участия можно уточнить по телефону ведомства: +7(4822)733-170.

ИСТОЧНИК KP.RU