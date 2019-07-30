В Твери подвели итоги первой Литературной премии имени Натальи Серовой

30 Июль 23:31 2019-07-30T23:56:54+03:00

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Вечером 30 июля в Ботаническом саду ТвГУ состоялось подведение итогов Тверской литературной премии имени Натальи Серовой и награждение победителей.

Напомним, о старте первого сезона премии Фонд "Отчий дом" объявил 23 ноября в Театре юного зрителя. В общей сложности на конкурс было подано 43 работы от авторов не только России, но и Белоруссии.

В день подведения итогов в Ботаническом саду было атмосферно: свечи и живые цветы, шампанское и закуски, дамы в платьях и мужчины в костюмах и даже смокингах. Опасались только непогоды, но тучи и сильный ветер, обещавшие, как минимум, маленькую бурю с дождем, вместо того, чтобы обрушится на сад и гостей, внезапно исчезли. А на небе появилась радуга. Что тут же сочли за добрый знак.

В этот вечер звучали стихи, в том числе и посвященные Наталье Серовой, песни, и прекрасная музыка в исполнении талантливого пианиста и композитора Евгения Соколовского. Все, как она и любила.

И только в завершении, сдерживая интригу до последнего, зачитали имена лучших по мнению профессионального жюри. Победителям вручили дипломы, статуэтки и денежные премии.

Призеры: 3 место - Святослав Михня, 2 место - Дарья Гребенщикова, 1 место - Александра Смирнова. Поздравляем!

Подробный материал и много фото - в ближайшей статье.

ИСТОЧНИК KP.RU