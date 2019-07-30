2019-07-30T23:56:54+03:00
Звезды

В Твери подвели итоги первой Литературной премии имени Натальи Серовой

Победителям вручили дипломы, статуэтки и денежные премии
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Победителем первой литературной премии Натальи Серовой стала Александра Смирнова (справа)Победителем первой литературной премии Натальи Серовой стала Александра Смирнова (справа)Фото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

Вечером 30 июля в Ботаническом саду ТвГУ состоялось подведение итогов Тверской литературной премии имени Натальи Серовой и награждение победителей.

Напомним, о старте первого сезона премии Фонд "Отчий дом" объявил 23 ноября в Театре юного зрителя. В общей сложности на конкурс было подано 43 работы от авторов не только России, но и Белоруссии.

В день подведения итогов в Ботаническом саду было атмосферно: свечи и живые цветы, шампанское и закуски, дамы в платьях и мужчины в костюмах и даже смокингах. Опасались только непогоды, но тучи и сильный ветер, обещавшие, как минимум, маленькую бурю с дождем, вместо того, чтобы обрушится на сад и гостей, внезапно исчезли. А на небе появилась радуга. Что тут же сочли за добрый знак.

В этот вечер звучали стихи, в том числе и посвященные Наталье Серовой, песни, и прекрасная музыка в исполнении талантливого пианиста и композитора Евгения Соколовского. Все, как она и любила.

И только в завершении, сдерживая интригу до последнего, зачитали имена лучших по мнению профессионального жюри. Победителям вручили дипломы, статуэтки и денежные премии.

Призеры: 3 место - Святослав Михня, 2 место - Дарья Гребенщикова, 1 место - Александра Смирнова. Поздравляем!

Подробный материал и много фото - в ближайшей статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области пьяный водитель сбил женщину и уехал
В программу ремонта дорог Тверской области добавили несколько новых объектов
В припаркованном на улице Твери автомобиле мужчины прятали "паленый" алкоголь
В Твери осудили педофила-рецидивиста, который насиловал 11-летнего ребенка
В МЧС предупреждают жителей Тверской области о сильном ветре
В Твери столкнулись два автобуса, пострадал пассажир
Особо отличившихся спортсменов и тренеров в Тверской области ждёт финансовое поощрение
В пенсионном фонде подсчитали пенсионеров и пенсии в Тверской области
Новый дом брошенному хозяином псу ищут в Нелидово Тверской области
По решению суда в Твери заблокировали сайт по продаже российских паспортов
С начала года под колеса автомобилей в Тверской области угодили 48 велосипедистов
В Тверской области встречают участников фестиваля "Таланты и поклонники"
Жительница Тверской области лишилась велосипеда, который оставила на лестничной площадке
На трассе М-11 в Тверской области дальнобойщик на фуре протаранил "ВАЗ", снес ограждение и опрокинулся
Прокуратура Тверской области добилась жилья для сироты из Селижарово
Бывший осужденный обокрал дачу петербурженки в Тверской области
За неделю клещи покусали 114 детей в Тверской области
По инициативе прокуратуры ограничен доступ в нежилое здание в центре Твери
Погулять по Дворцовому саду Твери теперь можно три раза в неделю
На дороге в Тверской области опрокинулся "УАЗик"
Первый мягкий концерт пройдет в Твери
Житель Твери заплатит штраф за размещение в соцсети нацистской символики
Под Тверью автобус сбил ребенка и съехал с дороги
Жители Тверской области могут рассказать о добрых делах и стать участниками Премии МИРа
На два дня в Твери перекроют Театральную площадь