В программу ремонта дорог Тверской области добавили несколько новых объектов

СЕГОДНЯ 21:55 2019-07-30T21:55:23+03:00

В 2019 году общий объём дорожного фонда составил порядка 11 млрд рублей Фото: пресс-служба правительства Тверской области

Отремонтировать планируют более 550 км региональных и местных дорог

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В Верхневолжье увеличен объём финансирования ремонта дорожной сети. Соответствующее решение было принято на заседании регионального правительства 30 июля.

В текущем году общий объём дорожного фонда составил порядка 11 млрд рублей.

Благодаря увеличению средств в программу ремонта включен ряд дополнительных объектов: 11, 5 км автодороги "Конаково – Дулово - Высокое"; 1,9 км - "Ржев-Сухуша"; 14,5 км – "Починок-Удомля"; 24 км - "Москва-Санкт-Петербург" - Гирино" (1 и 2 этап); почти по 10 км автодорог "Вышний Волочек - Бежецк-Сонково" - Лесное-Пестово" и "Рамешки-Максатиха"; 1,5 км автодороги "Москва-Рига» - Павлюки"; 1,4 км - "Звягино-Клины".

Кроме того, запланирована реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке и выделены средства на проектирование моста через реку Лоча в Ржеве.

В Твери в нормативное состояние будет приведена дорога по улице Луначарского на участке от площади Конституции до улицы 2-ая Красина.

Всего в 2019 году планируется привести в нормативное состояние более 550 км региональных и местных дорог.

По поручению главы региона Игоря Рудени, контроль за выполнением гарантийных обязательств со стороны подрядчика возложен на Министерство транспорта Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU