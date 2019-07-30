В припаркованном на улице Твери автомобиле мужчины прятали "паленый" алкоголь

СЕГОДНЯ 21:36 2019-07-30T21:36:23+03:00

У двух жителей Твери изъяли более 1000 бутылок поддельного алкоголя Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области

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Незаконную деятельность по продаже контрафактного алкоголя пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с оперативниками ОЭБ и ПК УМВД России по городу Твери.

"Паленые" спиртные напитки различных марок двое мужчин 1972 и 1995 года рождения хранили в припаркованном в Московском районе Твери автомобиле и реализовывали на территории Верхневолжья.

Из незаконного оборота полицейские изъяли более тысячи бутылок алкоголя, на общую сумму 224 тысячи рублей.

- Следственным управлением УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации", - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU