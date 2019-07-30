В Твери осудили педофила-рецидивиста, который насиловал 11-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 21:22 2019-07-30T21:22:17+03:00

Мужчина отправится в тюрьму на 15,5 лет

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Перед судом предстал 30-летний житель Тверской области. Установлено, что мужчина совершил преступление, предусмотренное ч.5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), в отношении 11-летнего мальчика.

Подсудимый уже имел судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

- Приговором суда, с учетом позиции государственного обвинителя, подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми в сфере дошкольного воспитания, образования, развития несовершеннолетних, организации отдыха и оздоровления сроком на 18 лет, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU