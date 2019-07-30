2019-07-30T19:39:59+03:00
Общество

В МЧС предупреждают жителей Тверской области о сильном ветре

А синоптики прогнозируют похолодание
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителей Верхневолжья предупреждают о похолодании и сильном ветреЖителей Верхневолжья предупреждают о похолодании и сильном ветреФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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ГУ МЧС России разослало экстренное предупреждение о том, что вечером 30 июля в регионе ожидается сильный ветер. Отдельные порывы могут достигать 15 м/с.

В целом, по прогнозу Тверского гидрометцентра, в Верхневолжье заметно похолодает. 30-31 температуры воздуха: ночью опустятся до +3… +8 градусов, днем разогреет до +12… +17 градусов.

Холодная погода задержится в области до выходных.

Главное управление МЧС России по Тверской области напоминает жителям и гостям Верхневолжья о соблюдении правил безопасности и призывает при усилении ветра ограничить выход из зданий, не прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, не стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Водителям следует проявить повышенное внимание к дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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