СЕГОДНЯ 19:30 2019-07-30T19:30:27+03:00

В Твери столкнулись два автобуса, пострадал пассажир Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария случилась днем, 30 июл, на улице Горького в Твери.

23-летний водитель - житель Киргизии, управляя пассажирским автобусом марки "ПАЗ", следовавшим по маршруту №204, при перестроении "подрезал" "МАЗ". Автобус ехал по маршруту №208, за рулем находился 47-летний водитель.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области, во время столкновения разбилось окно и пострадал пассажир "ПАЗа".

С ушибами и травмой головы его доставили в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU