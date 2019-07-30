В Твери столкнулись два автобуса, пострадал пассажир
ДТП произошло на улице Горького
В Твери столкнулись два автобуса, пострадал пассажирФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась днем, 30 июл, на улице Горького в Твери.
23-летний водитель - житель Киргизии, управляя пассажирским автобусом марки "ПАЗ", следовавшим по маршруту №204, при перестроении "подрезал" "МАЗ". Автобус ехал по маршруту №208, за рулем находился 47-летний водитель.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области, во время столкновения разбилось окно и пострадал пассажир "ПАЗа".
С ушибами и травмой головы его доставили в медучреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU