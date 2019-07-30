Особо отличившихся спортсменов и тренеров в Тверской области ждёт финансовое поощрение

СЕГОДНЯ 18:16 2019-07-30T18:16:55+03:00

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63 тренера и 221 спортсмен Тверской области получат единовременное денежное вознаграждение за особые достижения на соревнованиях, прошедших в 2018 году, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

Такое денежное вознаграждение в регионе назначается спортсменам ежегодно. Рассчитывать на выплату могут атлеты, занявшие призовые места в первенствах, кубках, на чемпионатах России, Европы, мира, а также на Олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских играх в индивидуальной программе и командных дисциплинах.

- В регионе обязательно должна быть система моральной и материальной мотивации спортсменов, которые достойно представляют Тверскую область на соревнованиях различного уровня, – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

На предоставление выплат из региональной казны направлено 3,3 млн рублей. Размер выплат составляет от 2,7 тыс. рублей до 600 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU