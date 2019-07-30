В пенсионном фонде подсчитали пенсионеров и пенсии в Тверской области
В Верхневолжье живёт более 400 тысяч пенсионеров
362 тысячи пенсионеров в Тверской области - пенсионеры по возрасту.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По данным отделения Пенсионного фонда России по Тверской области у нас в регионе сегодня живут 419 тысяч 766 пенсионеров. Из них 362 тысячи - это пенсионеры по возрасту, им выплачивают страховые пенсии по старости. Ещё 17 678 человек - пенсионеры по инвалидности. 12 732 человека стали пенсионерами по случаю потери кормильца.
Ведомство также озвучило данные о размерах пенсий. Средний размер страховой пенсии по старости в Тверской области сегодня составляет 14 530 рублей, по инвалидности – 8 540 рублей, по случаю потери кормильца – 9 274 рубля.
ИСТОЧНИК KP.RU