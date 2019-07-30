2019-07-30T16:59:17+03:00
Общество

По решению суда в Твери заблокировали сайт по продаже российских паспортов

Постановление вынес Центральный районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери заблокировали сайт по продаже паспортов Российской ФедерацииВ Твери заблокировали сайт по продаже паспортов Российской ФедерацииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Интернет-страница, на которой размещалась информация о продаже паспортов гражданина Российской Федерации, дубликатов паспортов гражданина Российской Федерации, была выявлена в ходе мониторинга прокуратурой Пролетарского района Твери.

Прокурор подал иск о прекращении деятельности запрещенного ресурса, так как размещенная в открытом доступе информация вводит в заблуждение пользователей сети Интернет.

- Решением Центрального районного суда г. Твери исковые требования прокурора Пролетарского района г. Твери к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области о признании информации, запрещённой к распространению на территории Российской Федерации, удовлетворены, - сообщает пресс-служба суда.

Решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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