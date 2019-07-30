С начала года под колеса автомобилей в Тверской области угодили 48 велосипедистов
Госавтоинспекция Тверской области опубликовала статистику ДТП с участием велосипедистов.
По данным УГИБДД, с начала 2019 года на дорогах Верхневолжья зарегистрировано 48 аварий с участием велосипедистов, в которых три человека погибли и 45 получили различные травмы.
Чаще всего велосипедисты попадают в аварии по причине езды по пешеходному переходу, встречной полосе, маневрирования перед движущимися транспортными средствами.
Так, 28 июля, на площади Гагарина 21-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем "Хендай Акцент", сбила 18-летнюю велосипедистку, которая ехала по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора.
Велосипедист с травмами самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, после оказания медицинской помощи была отпущена.
Еще одно ДТП произошло 29 июля на 6-м км автодороги Дубна – Кимры – Горицы Кимрского района Тверской области.
34-летний водитель, управляя автомобилем "Фиат Дубла", совершил столкновение с велосипедистом - 31-летним мужчиной, который создал помеху для движения, двигаясь по проезжей части дороги.
В результате ДТП на машине скорой помощи велосипедист был доставлен в медицинское учреждение.
Госавтоинспекторы просят водителей и велосипедистов быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU