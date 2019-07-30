С начала года под колеса автомобилей в Тверской области угодили 48 велосипедистов

СЕГОДНЯ 15:40 2019-07-30T15:40:04+03:00

С начала года в Тверской области произошло 48 аварий с велосипедистами Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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Госавтоинспекция Тверской области опубликовала статистику ДТП с участием велосипедистов.

По данным УГИБДД, с начала 2019 года на дорогах Верхневолжья зарегистрировано 48 аварий с участием велосипедистов, в которых три человека погибли и 45 получили различные травмы.

Чаще всего велосипедисты попадают в аварии по причине езды по пешеходному переходу, встречной полосе, маневрирования перед движущимися транспортными средствами.

Так, 28 июля, на площади Гагарина 21-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем "Хендай Акцент", сбила 18-летнюю велосипедистку, которая ехала по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора.

Велосипедист с травмами самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, после оказания медицинской помощи была отпущена.

Еще одно ДТП произошло 29 июля на 6-м км автодороги Дубна – Кимры – Горицы Кимрского района Тверской области.

34-летний водитель, управляя автомобилем "Фиат Дубла", совершил столкновение с велосипедистом - 31-летним мужчиной, который создал помеху для движения, двигаясь по проезжей части дороги.

В результате ДТП на машине скорой помощи велосипедист был доставлен в медицинское учреждение.

Госавтоинспекторы просят водителей и велосипедистов быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU