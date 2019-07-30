2019-07-30T15:17:37+03:00
Общество

В Тверской области встречают участников фестиваля "Таланты и поклонники"

Гала-концерт и награждение победителей состоится 1 августа
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверскую область прибыли участники фестиваля "Таланты и поклонники" Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиВ Тверскую область прибыли участники фестиваля "Таланты и поклонники" Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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30 июля в столице Верхневолжья стартовал Всероссийский фестиваль детско-юношеского творчества "Таланты и поклонники". Конкурс организован в рамках программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации и в 2019 году приурочен к празднованию 370-летия пожарной охраны России.

Более сотни участников из 12 субъектов Российской Федерации сегодня прибыли в Тверской регион.

- С самого утра для гостей и участников организована насыщенная культурная программа: работает фотовыставка "На страже пламени", выставка пожарной техники и пожарно-технического вооружения, экскурсии, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области.

Конкурсанты уже начали готовиться к выступлениям перед жюри, которые состоятся 30 и 31 июля. 1 августа на сцене Тверского академического театра драмы состоится гала-концерт и награждение победителей. В связи с этим парковка и движение транспорта на Театральной площади будут ограничены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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