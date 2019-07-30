В Тверской области встречают участников фестиваля "Таланты и поклонники"
30 июля в столице Верхневолжья стартовал Всероссийский фестиваль детско-юношеского творчества "Таланты и поклонники". Конкурс организован в рамках программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации и в 2019 году приурочен к празднованию 370-летия пожарной охраны России.
Более сотни участников из 12 субъектов Российской Федерации сегодня прибыли в Тверской регион.
- С самого утра для гостей и участников организована насыщенная культурная программа: работает фотовыставка "На страже пламени", выставка пожарной техники и пожарно-технического вооружения, экскурсии, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области.
Конкурсанты уже начали готовиться к выступлениям перед жюри, которые состоятся 30 и 31 июля. 1 августа на сцене Тверского академического театра драмы состоится гала-концерт и награждение победителей. В связи с этим парковка и движение транспорта на Театральной площади будут ограничены.
ИСТОЧНИК KP.RU