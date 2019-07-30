Жительница Тверской области лишилась велосипеда, который оставила на лестничной площадке

СЕГОДНЯ 14:18 2019-07-30T14:18:19+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России "Осташковский" обратилась 29-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что ночью из подъезда ее дома был похищен принадлежащий ей велосипед. Злоумышленник похитил имущество, повредив защитный трос, при помощи которого велосипед был закреплен на лестничной площадке.

По описанию похищенного имущества полицейские обследовали места возможного сбыта краденого, отработали на причастность к краже лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, и установили подозреваемого.

Им оказался ранее судимый, неработающий 41-летний житель Осташкова. Мужчина задержан и сознался в содеянном.

По части 2 статьи 158 УК РФ возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU