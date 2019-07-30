На трассе М-11 в Тверской области дальнобойщик на фуре протаранил "ВАЗ", снес ограждение и опрокинулся
Авария сучилась вечером, 29 июля, на 132-м км трассы М-11 - "Москва-С.Петербург" в Конаковском районе Тверской области.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Тверской области, 56-летний водитель, управляя автомобилем "Вольво" с прицепом "Шмидт", ехал в сторону Твери, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил наезд на припаркованный в правом ряду по ходу движения и обозначенный конусами в момент проведения дорожных работ автомобиль "ВАЗ 210740".
После столкновения большегруз наехал на металлическое ограждение и опрокинулся.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля "Вольво" с травмами он был доставлен в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU