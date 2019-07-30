2019-07-30T14:09:25+03:00
Происшествия

На трассе М-11 в Тверской области дальнобойщик на фуре протаранил "ВАЗ", снес ограждение и опрокинулся

ДТП произошло в Конаковском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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На трассе в Тверской области дальнобойщик пострадал в аварии, которую сам спровоцировалНа трассе в Тверской области дальнобойщик пострадал в аварии, которую сам спровоцировалФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария сучилась вечером, 29 июля, на 132-м км трассы М-11 - "Москва-С.Петербург" в Конаковском районе Тверской области.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Тверской области, 56-летний водитель, управляя автомобилем "Вольво" с прицепом "Шмидт", ехал в сторону Твери, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил наезд на припаркованный в правом ряду по ходу движения и обозначенный конусами в момент проведения дорожных работ автомобиль "ВАЗ 210740".

После столкновения большегруз наехал на металлическое ограждение и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля "Вольво" с травмами он был доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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