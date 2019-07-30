2019-07-30T14:01:16+03:00
Общество

Прокуратура Тверской области добилась жилья для сироты из Селижарово

Мужчине предоставили квартиру по договору социального найма
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокуратура добилась предоставления жилья сироте Фото: архив "КП"Прокуратура добилась предоставления жилья сироте Фото: архив "КП"
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В прокуратуру Селижаровского района обратился 29-летний местный житель. Мужчина - сирота, оставшийся без попечения родителей (мать-лишена родительских прав, отец-умер), и имеет право на дополнительные гарантии по социальной поддержке, но вынужден проживать на съемной квартире.

Помещение, в котором он официально зарегистрирован, не пригодно для проживания.

- В целях защиты жилищных прав сироты прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением об обязании муниципальных органов власти предоставить заявителю жилое помещение по договору социального найма вне очереди, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Исковые требования прокурора удовлетворены.

Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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