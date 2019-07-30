За неделю клещи покусали 114 детей в Тверской области
По данным Управления Роспотребнадзора по Тверской области, за прошедшую неделю в медицинские организации области обратилось 365 человек, в том числе 114 детей. Среднемноголетние показатели данные цифры не превышают, но в ведомстве продолжают еженедельный мониторинг ситуации.
В лабораториях исследуют клещей, снятых с людей и из окружающей среды. Насекомых, зараженных энцефалитом не выявлено, возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен в 19% исследованных клещей.
Никто из обратившихся людей инфекционными болезнями не заразился.
Специалисты ведомства напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
ИСТОЧНИК KP.RU