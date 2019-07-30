За неделю клещи покусали 114 детей в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:00 2019-07-30T13:00:08+03:00

Всего с укусами обратились 365 человек

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По данным Управления Роспотребнадзора по Тверской области, за прошедшую неделю в медицинские организации области обратилось 365 человек, в том числе 114 детей. Среднемноголетние показатели данные цифры не превышают, но в ведомстве продолжают еженедельный мониторинг ситуации.

В лабораториях исследуют клещей, снятых с людей и из окружающей среды. Насекомых, зараженных энцефалитом не выявлено, возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен в 19% исследованных клещей.

Никто из обратившихся людей инфекционными болезнями не заразился.

Специалисты ведомства напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU