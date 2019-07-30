В Тверской области пьяный водитель сбил женщину и уехал

СЕГОДНЯ 21:59 2019-07-30T21:59:34+03:00

В Тверской области водитель сбил пешехода и уехал Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла около 19:00 вечера 29 июля на Комсомольской улице в Кашине Тверской области.

30-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Гранта", совершил наезд на 31-летнюю женщину, которая шла по левой обочине дороги по ходу движения транспортного средства.

С места происшествия водитель поспешил скрыться.

По информации УГИБДД России по Тверской области, водитель был установлен и задержан. Установлено, что он управлял автомобилем после употребления алкоголя и не имеет права управления транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU