Погулять по Дворцовому саду Твери теперь можно три раза в неделю

СЕГОДНЯ 12:16 2019-07-30T12:18:27+03:00

В дни работы сада в 16:00 проводятся бесплатные сборные экскурсии по его территории. Фото: ТОКГ

Для желающих проводятся бесплатные сборные экскурсии по его территории

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Погулять по Дворцовому саду в Твери теперь можно три раза в неделю Напомним, с 19 июля он начал работать на регулярной основе.

Режим работы Дворцового сада:

Пятница – 11:00-20:00 (касса до 19:00),

Суббота – 11:00-18:00 (касса до 17:00),

Воскресенье – 11:00-18:00 (касса до 17:00).

Однако, возможны и изменения в графике.

- В целях обеспечения сохранности садово-парковой зоны администрация оставляет за собой право ограничить посещение Дворцового сада в случае неблагоприятных погодных условий, - сообщают сотрудники дворца.

Есть и приятный бонус. В дни работы сада в 16:00 проводятся бесплатные сборные экскурсии по его территории, запись на которые не требуется.

Вход в сад через Парадный вестибюль Тверского императорского дворца.

Стоимость входного билета на территорию сада: взрослым – 50 руб., детям до 16 лет – бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU