Погулять по Дворцовому саду Твери теперь можно три раза в неделю
Погулять по Дворцовому саду в Твери теперь можно три раза в неделю Напомним, с 19 июля он начал работать на регулярной основе.
Режим работы Дворцового сада:
Пятница – 11:00-20:00 (касса до 19:00),
Суббота – 11:00-18:00 (касса до 17:00),
Воскресенье – 11:00-18:00 (касса до 17:00).
Однако, возможны и изменения в графике.
- В целях обеспечения сохранности садово-парковой зоны администрация оставляет за собой право ограничить посещение Дворцового сада в случае неблагоприятных погодных условий, - сообщают сотрудники дворца.
Есть и приятный бонус. В дни работы сада в 16:00 проводятся бесплатные сборные экскурсии по его территории, запись на которые не требуется.
Вход в сад через Парадный вестибюль Тверского императорского дворца.
Стоимость входного билета на территорию сада: взрослым – 50 руб., детям до 16 лет – бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU