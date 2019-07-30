На дороге в Тверской области опрокинулся "УАЗик"
Пострадали пассажир и водитель
В Тверской области водитель положил на бок "УАЗик" Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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ДТП произошло днем, 29 июля, на служебной межтрассовой автодороге для обслуживания газопровода СРТО "Торжок" Рамешковского района Тверской области.
63-летний водитель, управляя автомобилем "УАЗ Патриот", ехал в сторону Бежецкого района, не выбрал безопасную для движения скорость и положил автомобиль на бок.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии водитель и пассажир машины - 61-летняя женщина получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU