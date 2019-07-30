2019-07-30T11:15:20+03:00
Звезды

Первый мягкий концерт пройдет в Твери

И соберет музыкантов и поэтов
Ирина ТАРАСОВА
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Начало концерта в 19.00Начало концерта в 19.00
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30 июля в котокафе "Мур-мяу" Твери пройдет Мягкий концерт.

Атмосфера встречи по словам организаторов предполагает - ароматный чай, теплых котиков, трогательную музыку и искренние стихи.

В программе вечера:

- Теплая музыка укулеле в исполнении Семёна Миронова

- Чарующая гитара Елизаветы Рысенковой

- Авторская поэзия от Сергея Крокина, Ани Кишкевич и Марии Мироновой

ул. Симеоновская 60.

30 июля в 19.00.

Стоимость участия: 300р, чай, печеньки, котики включены

ИСТОЧНИК KP.RU

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