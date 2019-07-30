Первый мягкий концерт пройдет в Твери
И соберет музыкантов и поэтов
Начало концерта в 19.00
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30 июля в котокафе "Мур-мяу" Твери пройдет Мягкий концерт.
Атмосфера встречи по словам организаторов предполагает - ароматный чай, теплых котиков, трогательную музыку и искренние стихи.
В программе вечера:
- Теплая музыка укулеле в исполнении Семёна Миронова
- Чарующая гитара Елизаветы Рысенковой
- Авторская поэзия от Сергея Крокина, Ани Кишкевич и Марии Мироновой
ул. Симеоновская 60.
30 июля в 19.00.
Стоимость участия: 300р, чай, печеньки, котики включены
ИСТОЧНИК KP.RU