СЕГОДНЯ 10:27 2019-07-30T10:27:12+03:00

Житель Твери заплатит штраф за размещение в соцсети нацистской символики Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Житель Твери оштрафован за размещение в социальной сети свастики и государственного герба Третьего рейха.

Административное делопроизводств в отношении 33-летнего мужчины было возбуждено прокуратурой области по результатам проверки материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Тверской области..

Установлено, что мужчина, имея доступ к сети Интернет, разместил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" материалы, на которых изображена нацистская символика.

- Данный материал хранился на его личной странице длительный период времени и являлся доступным для просмотра, копирования и иного массового распространения неограниченному кругу лиц, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.

Постановлением Заволжского районного суда г. Твери виновный привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU