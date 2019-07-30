Под Тверью автобус сбил ребенка и съехал с дороги
Пострадал пешеход и трое пассажиров
Автобус сбил ребенка и съехал с дороги Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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ДТП произошло днем, 29 июля, на 14-м км автодороги Александровка-Орша в Калининском районе Тверской области.
42-летний водитель, управляя автобусом "Хендай" сбил пятилетнего ребенка, который переходил дорогу без светоотражающих элементов на одежде в светлое время суток, после чего водитель съехал с дороги по ходу движения.
В результате ДТП в автобусе упали несколько пассажиров.
По информации региональной Госавтоинспекции, в аварии пострадал пешеход, двухлетний мальчик-пассажир автобуса и две женщины-пассажирки. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU