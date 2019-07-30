Жители Тверской области могут рассказать о добрых делах и стать участниками Премии МИРа

СЕГОДНЯ 08:47 2019-07-30T08:47:41+03:00

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Премия МИРа вручается гражданам России ежегодно и присуждается за добрые дела. С 2019 года проект получил статус международного, и теперь в нем могут участвовать соотечественники, проживающие за границей.

Организатор конкурса – общероссийская молодежная общественная организация "МИР".

По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, благодаря добровольцам в регионе реализованы сотни социально значимых патриотических, культурных и образовательных акций и проектов. О них и могут заявить участники.

Победителей выбирают в восьми номинациях: "Добрые новости" – за освещение добрых дел и положительных поступков российских граждан; "Добрая организация года" - вручается лидерам или активистам благотворительных объединений за высокий результат работы; "Здравая инициатива" – за популяризацию или создание проектов, направленных на улучшение качества жизни; "Вопреки" – вручается гражданам с особыми потребностями, которые занимают активную общественную позицию; "Экологическая ответственность" – за реализацию проектов в сфере защиты экологии; "Подвиг" – вручается людям, совершившим благородные поступки.

Также предусмотрена премия в номинации "Добрый коллектив", которая вручается командам коммерческих компаний, участвующим в волонтерском движении, и "Народная премия" – обладателям наибольшего количества голосов от пользователей интернета.

Подать заявку на участие можно до 1 сентября 2019 года на сайте премиямира.мы-мир.рф.

Вручение Премии МИРа состоится в ноябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU