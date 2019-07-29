Специальный показ моноспектакля «Сумерки любви» пройдет на даче "Чайка" в Тверской области

29 Июль 23:23 2019-07-29T23:33:14+03:00

Приглашают всех. Фото: из архива Алексея Зинатулина

Постановка позволит по-другому взглянуть на роман «Отцы и дети»

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8 августа в Центре культуры и искусства – дача «Чайка» художника В. К. Бялыницкого-Бируля пройдет специальный показ моноспектакля «Сумерки любви» в исполнении Алексея Зинатулина.

Постановка студии «Знаки сезонников» создана по мотивам романа «Отцы и дети» и документальной повести Роберте Дессе, посвященной любви И.С. Тургенева и Полины Виардо-Гарсиа.

- Моноспектакль в жанре «сцены из романа» состоит из шести частей – «Размышление», «Стыдливость», «Чувствительность», «Уединение», «Меланхолия», «Молчание». Этот виртуозный коллаж – музыкальный, яркий, эмоционально насыщенный, – позволяет по-иному взглянуть на знакомый со школы роман Тургенева и его героев, - рассказывают в студии «Знаки сезонников». 12+

Начало в 18.30. Вход – 100 руб.

Адрес: Удомельский район, Порожкинское сельское поселение, деревня Касково (Центр культуры и искусства – дача «Чайка» художника В. К. Бялыницкого-Бируля).

Справки по телефону: 8 (915) 724-87-16.

ИСТОЧНИК KP.RU