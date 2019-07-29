На мосту в Торжке Тверской области организовано реверсивное движение

СЕГОДНЯ 22:31 2019-07-29T22:37:05+03:00

На мосту в Торжке введено реверсивное движение Фото: vk.com/"Подслушано в Торжке"

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Реверсивное движение, регулируемое светофорами, введено на участке от улицы Карла Маркса до площади Пушкина в Торжке с 26 июля.

Мера временная и введена в связи с ремонтом автомобильного моста.

Как сообщает портал gorodtorzhok.ru, по предварительным данным данный порядок движения сохранится в городе до конца октября.

В соцсетях по этому поводу разгорелся горячий спор. Особенно жителей возмутило то, что дорожники начали демонтаж нового асфальта, уложенного, по их словам, всего за одну ночь специально к приезду Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который 21 июля служил божественную литургию в Новоторжском Борисоглебском мужском монастыре.

Однако, согласно дорожным знакам, установленным в зоне ремонта, так называемый "новый асфальт" является временным технологическим покрытием, которое теперь предстоит демонтировать, чтобы провести полноценный ремонт моста.

ИСТОЧНИК KP.RU