В теплицах УФСИН России по Тверской области собрали 50 килограммов дынь

СЕГОДНЯ 21:50 2019-07-29T21:50:06+03:00

В теплицах УФСИН России по Тверской области поспевают дыни Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской области

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Дожди, которые льют в Тверской области вот уже целый месяц, не стали помехой для хорошего урожая в теплицах УФСИН России по Тверской области. На протяжении всего лета в них успешно выращивают овощи и фрукты.

Теплица областной больницы УФСИН занимает площадь свыше 260 квадратных метров. Помимо привычных нашему климату огурцов, лука, редиса и укропа в нынешнем году осужденные отряда хозяйственного обслуживания рискнули вырастить дыни сортов "Торпеда" и "Колхозница".

Первый урожай уже собран и составил около 50 кг. Средний вес одного плода дыни в среднем 5 кг.

В двух больших теплицах ИК-10 собирают огурцы сорта "Зозуля" и томаты крупноплодные сортов "Дикая роза", "Бычье сердце", "Гармошка". Вес одного томата достигает 500 г. В ИК-4 также поспевают помидоры, огурцы, сладкий перец, капуста и зелень.

- С конца июня в день собирают более 70 кг овощей, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области. - Осужденные с удовольствием работают в теплице, рыхлят, поливают и пропалывают, ведь полученный урожай разнообразит их рацион питания.

ИСТОЧНИК KP.RU