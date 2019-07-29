2019-07-29T21:19:18+03:00
Спорт

Тверские гребцы стали лучшими на летней спартакиаде в Энгельсе

Сборная команда завоевала 15 медалей
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверские гребцы стали первыми в общекомандном зачете, заработав 15 медалей Фото: пресс-служба Комитета по физкультуре и спорту Тверской областиТверские гребцы стали первыми в общекомандном зачете, заработав 15 медалей Фото: пресс-служба Комитета по физкультуре и спорту Тверской области
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С 24 по 29 июля в Энгельсе Саратовской области состоялся финальный этап IX летней Спартакиады учащихся по гребле на байдарках и каноэ.

В ней принимали участие сборных 35 команд из разных регионов РФ. По итогам соревнований сборная Тверской области заняла первое общекомандное место.

Команда, состоящая из спортсменов представляющих ГБУ "СШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой" и МБУ "Спортивная школа имени олимпийского чемпиона Федора Федоровича Богдановского", завоевала 15 медалей. В копилке тверских гребцов восемь золотых, пять серебряных и две бронзовых награды.

- Все 16 спортсменов, представляющих Тверскую область финале спартакиады, оказались в медальном зачете, что показывает наивысший уровень подготовки тверской школы гребли и лидирующие позиции Верхневолжья в этом виде спорта, - сообщает пресс-служба областного спорткомитета. - Наши спортсмены защитили титул сильнейшей сборной команды по гребле на байдарках и каноэ, добытый на аналогичных соревнованиях в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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