Об экспонатах Тверской областной картинной галереи можно узнать из мобильного приложения

СЕГОДНЯ 21:03 2019-07-29T21:03:41+03:00

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Одиннадцать экспонатов Тверская областная картинная галерея опубликовала в мобильном приложении "Artefact" 27 июля. По сути приложение - это гид по музеям России с технологией дополненной реальности, в который попали и тверские реликвии.

- Теперь информация о экспонатах галереи находится в открытом доступе. Ее можно прочитать, изучив точки интереса во время прогулки по залам музея или даже дома (в режиме "Каталог"), - гласит сообщение в группе "Тверская областная картинная галерея" в соцсети. Чтобы прочитать информацию, посетителям галереи достаточно скачать приложение, навести камеру мобильного устройства на интересующее произведение искусства, и на экране появятся не только его название, но и интерактивные метки, при помощи которых музей расскажет посетителю об экспонате в деталях.

- Если экспонат реставрировали, можно будет увидеть его состояние до реставрации, - уточняют сотрудники галереи.

Посетить Тверскую областную картинную галерею можно по адресу: ул. Советская, 3.

Время работы: среда, четверг, суббота, воскресенье: с 11.00 до 18.00. Пятница: с 11.00 до 20.00. Кассы закрываются на час раньше. Понедельник, вторник – выходные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU