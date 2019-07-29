2019-07-29T19:41:39+03:00
Общество

Горячая линия по вопросам качества овощей и фруктов открыта в Тверской области

Консультировать по телефону будут всех желающих с 29 июля по 12 августа
Виктория ТУШКОВА
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Горячая линия по вопросам качества овощей и фруктов открыта в Тверской областиГорячая линия по вопросам качества овощей и фруктов открыта в Тверской областиФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Управление Роспотребнадзора по Тверской организована горячая телефонная линия для тематического консультирования граждан по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности - сообщает ведомство. Горячая линия будет работать с 29 июля по 12 августа.

Телефоны для консультирования:

8 (4822) 42-28-80,

8 (4822) 35-35-98.

Они будут работать по будним дням с 09:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Кроме того, круглосуточно доступен телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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