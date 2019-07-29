2019-07-29T19:05:41+03:00
Общество

Двух тяжелобольных пациентов вертолётами эвакуировали в региональный сосудистый центр Тверской области

Пациентов доставили в Тверь из Оленинского и Осташковского районов
Виктория ТУШКОВА
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Для экстренной эвакуации двух тяжелобольных пациентов потребовалась помощь вертолётов санавиации. Фото: Минздрав Тверской областиДля экстренной эвакуации двух тяжелобольных пациентов потребовалась помощь вертолётов санавиации. Фото: Минздрав Тверской области
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Для экстренной эвакуации двух тяжелобольных жителей Тверской области недавно вновь потребовалась помощь вертолётов санавиации. За пациентами районных больниц вылетали машины МИ-8 НССА и КА-32 МЧС России.

Экипаж вертолёта КА-32 с бригадой медиков областной клинической больницы вылетал в Оленинскую центральную районную больницу днём 25 июля. Из ЦРБ эвакуировали тяжелобольного мужчину.

на следующий день, 26 июля, поступил вызов из Осташковской ЦРБ. За тяжелобольной пожилой пациенткой вылетела бригада отделения экстренной помощи на вертолете МИ-8 АМТ национальной службы санитарной авиации.

- Оба пациента переданы специалистам Регионального сосудистого центра областной клинической больницы для дальнейшего оказания высокотехнологичной медицинской помощи, - сообщили в Министерстве здравоохранения Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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