Джаз-пленэр в Домотканово в четвертый раз пройдет под Тверью

СЕГОДНЯ 18:25 2019-07-29T18:27:16+03:00

В этом году фестиваль приобретает статус международного Фото: Ирина ТАРАСОВА

В этом году фестиваль приобретает статус международного

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17 августа 2019 года в старинном парке усадьбы «Домотканово», некогда вдохновлявшей великого русского художника Валентина Серова и живописцев Серебряного века, состоится IV Ежегодный фестиваль джазовой музыки. В прошлом году на встрече под открытым небом побывало больше 2000 зрителей, в этом году надеются на большее количество ценителей этого музыкального направления.

Из новшеств: в этом году фестиваль приобретает статус международного. На сцене в Домотканово выступят не только уже знакомые гостям Джаз-пленэра исполнители: Тверской Биг-Бэнд под управлением Павла Смирнова (солистка – Ани Саркисян), Евгений Малышев (альт-саксофон), квартет Александра Красоткина, трио Владимира Ишиева, квартет Сергея Васильева, – но и гости из зарубежья, звезды мирового джаза: великолепная вокалистка Sharon Clark (США) и квинтет Валерия Пономарева (США).

По доброй традиции, сопровождать гостей фестиваля в этом захватывающем путешествии по миру джаза будут актер театра и кино Тарас Кузьмин и звукорежиссер Герман Васильев.

Из приятных бонусов: гостей будут ждать памятные подарким и угощения от партнеров.

17 августа с 14:00 до 19:00.

Цена входного билета: 300 рублей. Дети до 10 лет проходят на фестиваль бесплатно!

В день проведения фестиваля вход на территорию парка осуществляется только по входным билетам на Джаз-пленэр.

Адрес: Калининский район, деревня Красная Новь

Как добраться: Из Твери по Тургиновскому шоссе нужно проехать до деревни Большое Гришкино, после которой будет поворот (с указателем) на деревни Синцово и Красная новь. Далее по указателям. Расстояние от Твери до дер. Красная Новь – 17 км.

Справки по телефону: (4822) 34-62-43, 8-903-034-33-11.

ИСТОЧНИК KP.RU