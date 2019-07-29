Пассажирка автобуса упала и получила травмы во время движения транспорта в Твери

СЕГОДНЯ 17:43 2019-07-29T17:43:28+03:00

Женщина упала и получила травмы в автобусе Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Авария с участием пассажира автобуса произошла в областной столице в минувшие выходные.

45-летний мужчина, управляя автобусом "МАЗ" на маршруте №208, двигался по проспекту Победы в направлении площади Капошвара. Приближаясь к сужению дороги, резко затормозил, в результате чего, в салоне автобуса упала 67-летняя пассажирка.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, на момент ДТП женщина стояла в проходе средней части салона автобуса, не держась за поручни. Пострадавшей была оказана помощь.

Инспекторы УГИБДД по Тверской области призывают водителей избегать резких маневров во время движения, а пассажирам напоминают о соблюдении правил безопасности в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU