2019-07-29T17:23:19+03:00
Спорт

В Твери открыта регистрация на марафон "Бегу и радуюсь"

Старт забегу будет дан 1 сентября
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
35-й марафон "Бегу и радуюсь" стартует 1 сентября Фото: ГУ МЧС России по Тверской области35-й марафон "Бегу и радуюсь" стартует 1 сентября Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:

Традиционный, 35-й по счету Тверской марафон "Бегу и радуюсь" стартует в областной столице 1 сентября.

29 июля началась регистрация бегунов. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 1000 человек не только из регионов России, но из разных стран мира.

В день соревнований в 8:00 на Театральной площади откроется стартово-финишный городок.

В 9:40 начнется фитнес-разминка, в 10:00 – торжественное открытие соревнований.

В забеге примут участие не только ведущие спортсмены Тверской области и легкоатлеты-любители, но и дети. Для дошкольников будет организован "Сладкий забег" на 500 метров.

Также в программе соревнований забеги на 2 км и 10 км, классическая марафонская дистанция – 42,195 км, а также скандинавская ходьба на 10 км, корпоративная эстафета 10х1 км.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте Тверского марафона tvermarathon.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двух тяжелобольных пациентов вертолётами эвакуировали в региональный сосудистый центр Тверской области
Джаз-пленэр в Домотканово в четвертый раз пройдет под Тверью
На летней выставке «Его Величество букет» в Твери представят живопись и прикладное искусство
Пассажирка автобуса упала и получила травмы во время движения транспорта в Твери
На 220 рублей в среднем вырастет страховая пенсия работающего пенсионера в Тверской области
В Госавтоинспекции Тверской области рассказали о безопасных днях для езды на автомобиле
Землевладельца из Тверской области оштрафовали за неиспользование плодородных земель
Женщина припарковала автомобиль на берегу водохранилища в Тверской области, а его угнали
«Тверь Водоканал» просит сообщать о «плохих» колодцах
В центре Твери из супермаркета украли семь бутылок элитного алкоголя
Иномарка врезалась в легковушку и съехала в кювет в Тверской области
Житель Тверской области может сесть в тюрьму за кражу аккумулятора из автомобиля
Пьяный мужчина избил палкой своего знакомого в Тверской области