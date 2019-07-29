В Твери открыта регистрация на марафон "Бегу и радуюсь"

СЕГОДНЯ 17:23 2019-07-29T17:23:19+03:00

35-й марафон "Бегу и радуюсь" стартует 1 сентября Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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Традиционный, 35-й по счету Тверской марафон "Бегу и радуюсь" стартует в областной столице 1 сентября.

29 июля началась регистрация бегунов. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 1000 человек не только из регионов России, но из разных стран мира.

В день соревнований в 8:00 на Театральной площади откроется стартово-финишный городок.

В 9:40 начнется фитнес-разминка, в 10:00 – торжественное открытие соревнований.

В забеге примут участие не только ведущие спортсмены Тверской области и легкоатлеты-любители, но и дети. Для дошкольников будет организован "Сладкий забег" на 500 метров.

Также в программе соревнований забеги на 2 км и 10 км, классическая марафонская дистанция – 42,195 км, а также скандинавская ходьба на 10 км, корпоративная эстафета 10х1 км.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте Тверского марафона tvermarathon.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU