В Твери открыта регистрация на марафон "Бегу и радуюсь"
Традиционный, 35-й по счету Тверской марафон "Бегу и радуюсь" стартует в областной столице 1 сентября.
29 июля началась регистрация бегунов. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 1000 человек не только из регионов России, но из разных стран мира.
В день соревнований в 8:00 на Театральной площади откроется стартово-финишный городок.
В 9:40 начнется фитнес-разминка, в 10:00 – торжественное открытие соревнований.
В забеге примут участие не только ведущие спортсмены Тверской области и легкоатлеты-любители, но и дети. Для дошкольников будет организован "Сладкий забег" на 500 метров.
Также в программе соревнований забеги на 2 км и 10 км, классическая марафонская дистанция – 42,195 км, а также скандинавская ходьба на 10 км, корпоративная эстафета 10х1 км.
Подать заявку на участие можно на официальном сайте Тверского марафона tvermarathon.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU