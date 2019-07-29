2019-07-29T15:57:54+03:00
Общество

В Госавтоинспекции Тверской области рассказали о безопасных днях для езды на автомобиле

Утром в среду и пятницу происходит меньше всего аварий
Ольга ТРОФИМОВА
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По вине неопытных водителей на дорогах региона погибли пять человекПо вине неопытных водителей на дорогах региона погибли пять человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По информации региональной Госавтоинспекции, по вине водителей, стаж которых составляет менее двух лет, на территории Верхневолжья за полгода произошло 46 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пять человек погибли и 63 получили травмы.

Чаще всего в аварии попадают водители в возрасте от 18 до 23 лет - 28 ДТП. Как правило, ДТП происходят в понедельник и воскресенье с 15:00 до 18:00. Безопасные для вождения дни – среда и пятница с 06:00 до 12:00.

- Наибольшее количество ДТП рассматриваемой категории допущено на территории областного центра и Калининского района – 25 ДТП или 54% от общего количества, в которых два человека погибли и 35 получили ранения, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области.

В большинстве случаев в аварии попадают ученики региональных автошкол, реже - выпускники автошкол Твери.

В Госавтоинспекции просят молодых водителей быть предельно внимательными, выезжая на дорогу, строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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