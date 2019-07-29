Землевладельца из Тверской области оштрафовали за неиспользование плодородных земель

СЕГОДНЯ 14:15 2019-07-29T14:15:55+03:00

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Административный штраф в размере 40 тысяч рублей назначен Управлением Россельхознадзора по Тверской области собственнику земельных участков, расположенных в Вышневолоцком районе.

По информации ведомства, свыше 18 гектаров сельхозугодий вблизи деревни Нива Зеленогорского сельского поселения не используются по назначению и зарастают на всей площади древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

Собственником четырех заросших земельных участков является гражданин Российской Федерации. Ранее мужчина уже обязался привести участки в надлежащее состояние, но не сделал этого. Однако, предъявил документы, подтверждающие заявленные намерения: договор на проведение работ и фотоматериалы, свидетельствующие о начале их проведения.

- Учитывая характер совершенного правонарушения, отсутствие вреда и тяжких последствий от бездействия землевладельца, а также предпринятые им меры по устранению нарушений, было принято решение о снижении административного штрафа с 20 до 10 тысяч рублей по каждому земельному участку, - сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU