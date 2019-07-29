Женщина припарковала автомобиль на берегу водохранилища в Тверской области, а его угнали

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-29T13:24:41+03:00

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С заявлением об угоне автомобиля в дежурную часть МО МВД России "Торжокский" обратилась 48-летняя жительница города Кувшиново. Женщина собщила, что неизвестный угнал ее автомобиль марки "Дэу Матиз", который был припаркован на берегу водохранилища. Ущерб составил 120 тысяч рублей.

На автомобиль была составлена ориентировка. Стражи порядка обследовали улицы и автодороги, по которым мог двигаться злоумышленник.

Транспортное средство нашли в Кувшиново Тверской области. Там же задержали и самого угонщика. Им оказался 51-летний местный житель.

За неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Автомобиль возвращён законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU