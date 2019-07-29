2019-07-29T13:18:26+03:00
Общество

«Тверь Водоканал» просит сообщать о «плохих» колодцах

ООО «Тверь Водоканал» просит жителей Твери и Старицы сообщать о небезопасных колодцах. К таким относятся колодцы без крышек, покосившиеся колодцы, а также те, возле которых просел асфальт или грунт либо образовался провал.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Граждане, будьте бдительны!Граждане, будьте бдительны!
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Специалисты предприятия при проведении контрольных обходов систематически выявляют такие объекты. Однако в нынешних условиях обильных дождей риск подмыва грунта и нарушения конструкции колодцев существенно повышается. Это создает угрозу безопасности пешеходов и транспорта.

«Тверь Водоканал» реагирует на любой сигнал о «нехорошем» колодце независимо от того, каково его назначение. Мы направляем бригаду осмотреть, определить ведомственную принадлежность и выставить ограждение. Если он водопроводный или канализационный, то включаем в план ремонта, если это колодец другой организации – в обязательном порядке передаем ей информацию о проблеме и необходимости принять меры», - комментирует начальник диспетчерской службы ООО «Тверь Водоканал» Александр Шило.

Бдительность и неравнодушие жителей – большое подспорье в обеспечении безопасности. ООО «Тверь Водоканал» проситне проходить мимо открытого или покосившегося колодца, а также колодца, возле которого образовался провал асфальта, а незамедлительно сообщить либо в городскую диспетчерскую службу Твери и Старицы, либо в информационно-справочную службу «Тверь Водоканала» по телефонам 62-01-02 или 48-11-00 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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