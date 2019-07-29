В центре Твери из супермаркета украли семь бутылок элитного алкоголя
Подозреваемого в краже задержали сотрудники Росгвардии
Росгвардейцы задержали мужчину, который ограбил магазин в центре ТвериФото: Олег ЗОЛОТО
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Инцидент произошел в Центральном районе Твери. Сотрудники вневедомственной охраны оперативно отреагировали на срабатывание тревожной сигнализации в крупном сетевом магазине на проезде Швейников.
По словам сотрудника магазина, неизвестный гражданин похитил из торгового зала семь бутылок виски "Джек Дэниэлс". В кратчайшие сроки сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого, безработного 23-летнего гражданина Средней Азии.
- Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции, - сообщили в ведомстве.
По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU