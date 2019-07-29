В центре Твери из супермаркета украли семь бутылок элитного алкоголя

СЕГОДНЯ 12:17 2019-07-29T12:17:26+03:00

Росгвардейцы задержали мужчину, который ограбил магазин в центре Твери Фото: Олег ЗОЛОТО

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Инцидент произошел в Центральном районе Твери. Сотрудники вневедомственной охраны оперативно отреагировали на срабатывание тревожной сигнализации в крупном сетевом магазине на проезде Швейников.

По словам сотрудника магазина, неизвестный гражданин похитил из торгового зала семь бутылок виски "Джек Дэниэлс". В кратчайшие сроки сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого, безработного 23-летнего гражданина Средней Азии.

- Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции, - сообщили в ведомстве.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU