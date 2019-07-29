Иномарка врезалась в легковушку и съехала в кювет в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:10 2019-07-29T12:10:08+03:00

Три человека пострадали при столкновении двух иномарок в Тверской области Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла вечером, 27 июля, на 4-м км автодороги Александровка-Орша Калининского района Тверской области.

23-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Симбол" нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем "Хендай Акцент" под управлением 22-летнего водителя. От удара "Рено" съехала в правый по ходу движения кювет.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали оба водителя и 23-летний мужчина пассажир. С травмами все были доставлены в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU