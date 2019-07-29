2019-07-29T11:35:51+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина избил палкой своего знакомого в Тверской области

По решению суда виновный получил три года колонии
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина отправится в колонию за то, что избил палкой своего знакомого Фото: архив "КП"Мужчина отправится в колонию за то, что избил палкой своего знакомого Фото: архив "КП"
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Инцидент произошел в Торжке. Как установило следствие, в вечернее время мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим знакомым и ударил его палкой по голове. Нанесенные повреждения расценили как тяжкий вред здоровью.

- Торжокской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении местного жителя, который совершил преступление, предусмотренное п. "з" ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Приговором суда, с учетом позиции государственного обвинителя, подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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