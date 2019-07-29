Водитель на "УАЗе" сбил двух подростков и скрылся с места ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:04 2019-07-29T10:04:11+03:00

"УАЗ" сбил двух подростков и скрылся с места ДТП Фото: Кирилл ЧАЩИН

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ДТП произошло ночью, 26 июля, в районе д. 29 в с. Лесное Тверской области на участке автодороги "Вышний Волочек-Бежецк-Сонково"-Лесное-Пестово.

40-летний водитель, управляя автомобилем "УАЗ-962", сбил двух 17-летних подростков - мальчика и девочку, которые шли по обочине. Оба пешехода с травмами доставлены в медицинское учреждение.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, водитель с места ДТП скрылся. УАЗ спустя несколько часов обнаружили в д. Свищёво Лесного района Тверской области. Водитель оказался лишен права управления с ноября 2014 года по настоящее время. Ранее несколько раз привлекался к административной ответственности.

Сотрудники ДПС установили у мужчины состояние алкогольного опьянения. По словам виновника аварии, он употребил алкоголь после совершения ДТП находясь в транспортном средстве, до этого момента алкогольные напитки не употреблял.

ИСТОЧНИК KP.RU