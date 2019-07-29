Мужчина через суд вернул в магазин "восстановленный" смартфон в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:03 2019-07-29T08:03:36+03:00

В магазине покупателю не сказали, что аппарат уже был в употреблении

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Иск жителя Калязинского района о расторжении договора купли-продажи сотового телефона рассмотрел Калязинский районный суд.

Установлено, что в мае текущего года истец купил смартфон "Apple iPhone 7+128 GB B1". Сразу же после покупки были выявлены некоторые недостатки. Позже выяснилось, что смартфон уже находился в эксплуатации, ремонтировался и был восстановлен, о чем свидетельствовала информация на упаковке и в самом смартфоне.

Истец посчитал, что продавец ввел его в заблуждение, не сказал о том, что телефон "бэушный", и после отказа ответчика расторгнуть договор, подал на него в суд.

По информации пресс-службы суда, в судебном заседании представитель ответчика признал исковые требования в полном объеме.

Решением суда договор купли-продажи сотового телефона был расторгнут. С ответчика в пользу истца взысканы денежные средства, уплаченные за сотовый телефон, в размере 39 990 рублей, расходы на бензин в размере одной тысячи рублей, судебные расходы на представителя в размере восьми тысяч рублей.

Сотовый телефон вернули в магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU