В понедельник часть улиц в четырех районах Твери останется без света

28 Июль 23:11 2019-07-28T23:11:27+03:00

Несколько районов Твери в понедельник останутся без света Фото: Мария ЛЕНЦ

МУП "Тверьгорэлектро" будет проводить плановые работы на сетях

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В течение рабочей недели с 29 июля по 2 августа часть улиц Твери останется без электроэнергии. Отключения связаны с плановыми работами, которые МУП "Тверьгорэлектро" будет проводить на электросетях.

Так, в понедельник, 29 июля, в Заволжском районе света не будет:

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Андреевская, д. 1а-65, 2-68.

С 13:00 до 16:00 по адресам: ул. Горького д.53/4 , 37; наб. А. Никитина, д.56/2 , 54, 74; ул. Мусоргского, д. 4/53.

В Пролетарском районе:

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Лермонтова, д. 43-67, 38-54; пер. Волоколамский, д. 27; ул. Новошоссейная, д. 2-6, 1а-5; ул. 2-я Куклиновка, д. 13, 24, 24а; шоссе Волоколамское, д. 8, 15/63-41.

В Московском районе:

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. М. Ульяновой, д. 7-31, 2-30; 1-й пр-д М. Ульяновой, д. 1а, 1б; 1-й пр-д Транспортный, д. 27-33; 2-й пр-д Транспортный, д. 25-37, 26-34; ул. Линейная, д. 19-37, 20-42; 1-й пр-д Линейный, д. 15-37, 18-38; шоссе Бурашевское, д. 4-18; 2-й пр-д Линейный, д. 1-39, 2-36; шоссе Бурашевское, д. 28- 34; ул. Тургенева, д. 19-41, 16-32; 3-й пр-д Южный, д. 1/25-15, 2/27-16; 4-й пр-д Южный, д. 1/31-5, 2/33-6; ул. Мю Ульяновой, д. 32-38, 35-61.

В Центральном районе:

С 9:30 до 12:00 по адресам: ул.Советская, д. 7; наб. С. Разина, д. 1; пер. Свободный, д. 30; Тверской пр-т, д. 15.

С 13:30 до 15:00 по адресам: ул. Советская, д. 41, 66, 43, 61, 45 к.2; ул. Рыбацкая, д. 34-46.

С 9:30 до 17:00 по адресам: ул. Салтыкова — Щедрина, д. 20; Татарский пер., д. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; ул. Серебряная, д. 8, 10, 12; ул. Медниковская, д. 36, 50, 51, 56; ул. Чернышевского, д. 11, 19.

В остальные дни отключения пройдут по установленному графику и затронут все районы города.

ИСТОЧНИК KP.RU