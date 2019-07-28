В пруду недалеко от Твери утонула 16-летняя девочка
Информация о том, что в пруду, расположенном рядом с территорией СНТ "Садовод-3", в районе деревни Сокол Аввакумовского сельского поселения, утонула 16-летняя девочка, поступила в следственный отдел регионального СКР 28 июля.
- По данному факту Калининским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты, сотрудники МВД и МЧС, опрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.
Телесных повреждений на теле девочки не обнаружено, точную причину смерти покажет судебно-медицинская экспертиза.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU