В пруду недалеко от Твери утонула 16-летняя девочка

СЕГОДНЯ 20:52 2019-07-28T22:42:22+03:00

В Твери утонула 16-летняя девочка Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области

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Информация о том, что в пруду, расположенном рядом с территорией СНТ "Садовод-3", в районе деревни Сокол Аввакумовского сельского поселения, утонула 16-летняя девочка, поступила в следственный отдел регионального СКР 28 июля.

- По данному факту Калининским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты, сотрудники МВД и МЧС, опрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.

Телесных повреждений на теле девочки не обнаружено, точную причину смерти покажет судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU