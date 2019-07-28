"Его величество букет" покажут в Твери

СЕГОДНЯ 17:12 2019-07-28T17:12:45+03:00

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Выставка "Его Величество букет" начнет работу 2 августа в Мемориально-художественном музее Владимира Серова в пос. Эммаус, д 29.

В экспозиции будут представлены работы семи выдающихся художников XX века: С.Я. Шлейфера, Ю.А. Васнецова, М.А. Клещар-Самохваловой, Е.Е. Моисеенко, В.Ф. Шумилова, Н.А. Комиссарова, В.Ф. Токарева.

Произведения, представленные на выставке, объединены одной общей темой - цветочного натюрморта.

Также в музее можно будет увидеть произведения известных художников Конаковского фаянсового завода им. М.И. Калинина: А.И. Хихеевой, И.В. Васильева, В.И. Белякова, Л.С. Солодкова, А.А. Казанкова.

Выставка начнется работу 2 августа в 16:00 и продлится до 6 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU