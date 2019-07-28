2019-07-28T17:12:45+03:00
Звезды

"Его величество букет" покажут в Твери

В областной столице открывается выставка цветочного натюрморта
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери открывается выставка цветочного натюрморта 20 века Фото: vk.com/"Тверская областная картинная галерея"В Твери открывается выставка цветочного натюрморта 20 века Фото: vk.com/"Тверская областная картинная галерея"
Изменить размер текста:

Выставка "Его Величество букет" начнет работу 2 августа в Мемориально-художественном музее Владимира Серова в пос. Эммаус, д 29.

В экспозиции будут представлены работы семи выдающихся художников XX века: С.Я. Шлейфера, Ю.А. Васнецова, М.А. Клещар-Самохваловой, Е.Е. Моисеенко, В.Ф. Шумилова, Н.А. Комиссарова, В.Ф. Токарева.

Произведения, представленные на выставке, объединены одной общей темой - цветочного натюрморта.

Также в музее можно будет увидеть произведения известных художников Конаковского фаянсового завода им. М.И. Калинина: А.И. Хихеевой, И.В. Васильева, В.И. Белякова, Л.С. Солодкова, А.А. Казанкова.

Выставка начнется работу 2 августа в 16:00 и продлится до 6 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24