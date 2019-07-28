В Твери мужчина получил кулаком в лицо и лишился сумки

СЕГОДНЯ 16:51 2019-07-28T16:51:59+03:00

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С заявлением о грабеже в дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 40-летний местный житель. Мужчина сообщил, что на улице Озерная на него напал неизвестный мужчина и, нанеся удар кулаком в лицо, вырвал из рук сумку, в которой находился кошелек с деньгами, банковские карты и телефон. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

Потерпевший указал направление, в котором скрылся подозреваемый, а также описал его одежду. По ориентировке нападавший был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Им оказался 30-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. При досмотре у него обнаружилось похищенное имущество.

За грабеж с применением насилия мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU