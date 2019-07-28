2019-07-28T14:13:14+03:00
Происшествия

Четыре автомобиля столкнулись на Московском шоссе в Твери

Обошлось без жертв
Ольга ТРОФИМОВА
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Авария на Московском шоссе Фото: vk.com/"ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ.ТВЕРЬ" /Павел ДерябинАвария на Московском шоссе Фото: vk.com/"ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ.ТВЕРЬ" /Павел Дерябин
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Авария произошла днем, 28 июля, на Московском шоссе недалеко от поселка "Химинститута". Как сообщает паблик "Подслушано у водителей. Тверь" там столкнулись четыре автомобиля.

Одна из легковушек съехала в кювет.

По информации очевидцев, обошлось без жертв.

Количество пострадавших и подробности ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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