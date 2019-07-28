В Тверской области москвич лишился телевизора и лодочного мотора

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-28T13:51:18+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России "Вышневолоцкий" обратился житель Москвы. Мужчина сообщил, что неизвестные выставили оконную раму, проникли в его дачный дом и похитили лодочный мотор, телевизор и другое имущество.

Полицейские опросили возможных свидетелей и в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался ранее неоднократно судимый, неработающий 29-летний житель Вышнего Волочка.

По статье "Кража" фигуранту грозит до шести лет тюрьмы. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU