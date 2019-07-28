На фестивале "РельсыФэст" жителям Твери расскажут все об экологии и покажут документальный фильм

СЕГОДНЯ 10:06 2019-07-28T10:06:54+03:00

Жителям Твери расскажут все о сохранении экологии Фото: Виктория ЖУКОВА

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Фестиваль экологии "РельсыФест" состоится в Твери 28 июля. Гостей мероприятия ждет необычная программа: лекции об экологии, интерактивные зоны, маркет и рестораны.

На лекциях собравшимся расскажут об основных эко-кризисах современного мира, о полезных эко-привычках, о важности сортировки мусора, о возникновении лесных пожаров и о многом другом. Всего запланировано семь лекций по 40 минут каждая.

Интерактивные зоны предлагают развлечения для творческих людей. Желающие смогут порисовать углем на переработанной бумаге, раскрасить редких бабочек красками на водной основе, декорировать цветочный горшок и обменяться комнатными цветами.

Конечно, не обойдется и без угощений. Гостей ждет ароматный кофе, чай, освежающие лимонады, домашнее печение и полезные сладости, а также Wok и веганские продукты.

На ярмарке фестиваля можно будет купить аксессуары для сна, керамическую посуду, цветы, книги и даже одежду.

Завершится фестиваль кинопоказом под открытым небом. Зрителям покажут документальный фильм Катажина Тшаска "Деревня плавающих коров".

Начало показа в 19:30.

Начало фестиваля в 13:00 во дворе Венециановского училища на набережной Афанасия Никитина, 46, вход со стороны набережной.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU