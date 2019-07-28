На гастрофестивале в Осташкове выберут самый вкусный "Селигерский рыбник" в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:35 2019-07-28T09:35:49+03:00

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В Тверской области, 10 августа, состоится V гастрономический фестиваль "Селигерский рыбник". Кулинарный праздник пройдет в деревне Петриково Осташковского района.

Гости фестиваля смогут не только попробовать самый вкусный Селигерский рыбник, но и узнать секреты его приготовления от лучших поваров, поучаствовать в мастер-классах бренд-шефов, попробовать лучшие рыбные пироги по старинным монастырским рецептам.

Не обойдется праздник и без других традиционных блюд. Планируется приготовить 300 кг пирогов, полтонны свежесвареной ухи и других кулинарных изысков.

Фестиваль начнется в 7:00 утра с соревнований по спортивному лову рыбы на поплавочную удочку.

В 10:00 стартует конкурс рыбных пирогов.

В 12:00 традиционные игры "Селигерские рюхи", а также конкурсы и развлечения для детей и взрослых. Тогда же состоится и торжественное открытие фестиваля.

В 14:30 начнутся кулинарные мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU